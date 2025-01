Israël en guerre : Tsahal confirme la mort de l’otage Hamza al-Ziadna à Gaza

À ​​l’issue d’un examen mené par l’Institut national de médecine légale et la police israélienne, l’armée israélienne a confirmé aujourd’hui qu’Hamza al-Ziadna qui était retenu en otage dans la bande de Gaza, a été tué alors qu’il était en captivité aux mains du Hamas.

Mercredi, les troupes de Tsahal, ont découvert le corps sans vie de l’otage Youssef al-Ziadna dans un tunnel à Rafah, au sud de Gaza. Les soldats israéliens ont aussi trouvé des restes de son fils, Hamza al-Ziadna, qui ont suscité pour Tsahal, « de graves inquiétudes pour sa vie ».

Les représentants de Tsahal ont informé la famille Ziadna que leur fils avait été tué. Les corps des deux otages ont ensuite été rapatriés en Israël.

Hamza, son père et deux des enfants de Youssef, Bilal et Aisha, ont été enlevés le 7 octobre 2023 par les terroristes du Hamas alors qu’ils travaillaient au kibboutz Holit. Bien que Bilal et Aisha aient été libérés lors d’un échange de prisonniers en novembre, la famille gardait l’espoir que Youssef et Hamza reviendraient vivants.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 98 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités