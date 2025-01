Israël en guerre : Israël Katz ordonne à Tsahal de soumettre un plan d’action pour parvenir à la défaite totale du Hamas à Gaza

Dans un communiqué publié par son cabinet, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné à l’armée israélienne, lors d’une réunion de sécurité de haut niveau, de lui soumettre un plan pour parvenir à la « défaite totale du Hamas à Gaza », soulignant que le plan sera mis en œuvre si le groupe terroriste palestinien ne libère pas les otages avant l’entrée en fonction du président américain élu Donald Trump, le 20 janvier prochain.

Il a demandé à l’armée de décrire les obstacles potentiels à la mise en œuvre du plan, notamment concernant les préoccupations humanitaires, laissant les décisions clés à l’échelon politique.

Le plan sur la « défaite totale du Hamas » proposée consisterait à démanteler les unités militaires restantes du groupe terroriste islamiste, concentrées dans des zones comme Nuseirat et Deir al-Balah, dans le centre de Gaza, où la plupart des otages sont censés être détenus. Cependant, l’armée israélienne s’est abstenue de toute opération de grande envergure dans ces zones, craignant de nuire aux otages – une décision prise avec l’approbation des dirigeants politiques israéliens.

Israël Katz a également écarté toute discussion sur des solutions politiques pour Gaza, affirmant qu’aucun acteur arabe ou international n’assumerait la responsabilité de la gestion civile de Gaza sans l’effondrement total du Hamas.

Le ministre israélien a aussi souligné que la libération des otages demeure la priorité absolue des services de sécurité israéliens.

« Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner dans une guerre d’usure prolongée alors que les otages restent dans les tunnels du Hamas, leur vie étant en danger et subissant de graves souffrances« , a déclaré le ministre israélien de la Défense dans le communiqué.

En outre, Israël Katz a mis en garde contre une guerre prolongée qui pourrait coûter cher sans aboutir à une victoire stratégique.

« Nous ne devons pas nous contenter d’une guerre d’usure qui nous coûte cher et qui ne nous permet pas de remporter la victoire et la défaite décisive du Hamas« , a déclaré le ministre israélien de la Défense.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 98 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités