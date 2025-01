Israël en guerre : L’accord de cessez-le-feu à Gaza bientôt finalisé, Israël attend la réponse du Hamas

Selon les informations de l’agence de presse londonienne Reuters, qui se base sur les dires d’un responsable informé des négociations à Doha, le Qatar a remis à Israël et au Hamas un projet « final » d’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Le responsable a ajouté qu’une avancée a été obtenue à Doha après minuit à l’issue de discussions entre les chefs du renseignement israélien du Mossad et du Shin Beth, l’envoyé du président américain élu Donald Trump pour le Moyen-Orient et le Premier ministre du Qatar.

Néanmoins, selon des informations relayées par le site israélien Ynet, des responsables israéliens ont nié avoir reçu le projet et ont déclaré que l’accord final dépendait du Hamas.

« Nous sommes très proches d’un accord, mais tout est entre les mains du Hamas« , a déclaré un responsable israélien.

Par ailleurs, un responsable israélien a indiqué à I24NEWS qu’Israël attend « l’approbation du Hamas pour entamer des négociations de clôture et finaliser les détails« .

Selon les informations du média saoudien Al Arabiya, les termes de l’accord prévoient que l’État d’Israël se retire de certaines zones de Gaza sur une période de 42 jours, qu’il augmente son aide humanitaire et qu’il se retire finalement complètement de Gaza. L’accord prévoit également la libération de 50 terroristes palestiniens condamnés à perpétuité ainsi que la libération de 50 terroristes palestiniennes en échange de la libération de 50 soldates israéliennes détenues dans l’enclave palestinienne.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 98 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités