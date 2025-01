Israël en guerre : le vice-président américain élu affirme que les États-Unis laisseront « Tsahal éliminer le Hamas » si les otages ne sont pas libérés avant le 20 janvier

Dans une interview accordée hier à Fox News, Le vice-président américain élu, JD Vance, a détaillé les implications de l’avertissement du président américain élu Donald Trump selon lequel il y aurait « un enfer à payer » si le Hamas ne libérait pas les otages avant son entrée en fonction le 20 janvier prochain.

« Cela signifie permettre aux israéliens d’éliminer les derniers bataillons du Hamas et leurs dirigeants« , a déclaré JD Vance à Fox News.

Le vice-président américain élu a également expliqué que cette phrase de Donald Trump signifie aussi « des sanctions très agressives et des pénalités financières contre ceux qui soutiennent les organisations terroristes au Moyen-Orient. Cela signifie que les États-Unis doivent faire leur travail, ce que Donald Trump a très bien fait pendant quatre ans et qu’il fera très bien durant les quatre prochaines années« .

Depuis son élection à la présidence des États-Unis, Donald Trump n’a cessé d’avertir le Hamas concernant le sort des otages. En décembre, le président américain élu a affirmé, dans un post publié sur son réseau social Truth, que « si les otages ne sont pas libérés avant le 20 janvier, le prix à payer sera terrible au Moyen-Orient et pour les responsables qui ont perpétré ces atrocités contre l’humanité ».

La semaine dernière, L’émissaire du président américain élu Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, s’est rendu à Doha pour rejoindre les négociations sur un accord de cessez-le-feu, qui est sur le point d’être finalisé.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 98 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités