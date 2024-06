Israël en guerre : la chambre des représentants des Etats-Unis vote en faveur d’une loi visant à sanctionner la CPI

Israël en guerre : la chambre des représentants des États-Unis vote en faveur d’une loi visant à sanctionner la CPI

La chambre des représentants des États-Unis a approuvé hier soir, via un vote, un projet de loi qui vise à imposer des sanctions à des membres de la Cour pénale internationale de la Haye et à son procureur, Karim Khan.

247 législateurs américains, dont 52 membres du parti Démocrate, ont voté pour cette loi et 155 législateurs ont voté contre.

Ce projet de loi intervient deux semaines après que Karim Khan, le procureur général de la CPI, ait déclaré avoir demandé des mandats d’arrêts contre le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu et le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis dans la bande de Gaza.

Un jour après cette annonce, I24NEWS avait rapporté que des membres du Congrès américain prépareraient une législation bipartite qui imposerait des sanctions à Karim Khan, le procureur général de la CPI, mais aussi aux juges de la Cour pénale internationale responsables de ces mandats d’arrêts.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 120 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités