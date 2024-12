Israël en guerre : la Knesset adopte une loi déduisant les frais juridiques des terroristes du Hamas des fonds de l’Autorité palestinienne

La Knesset a approuvé hier un projet de loi stipulant que les frais de défense juridique des terroristes du Hamas détenus dans les prisons israéliennes et qui sont impliqués dans les massacres du 7 octobre, seraient déduits des fonds transférés par Israël à l’Autorité palestinienne (AP).

Le projet de loi, intitulé « Pour empêcher la représentation juridique financée par l’État israélien », a été adopté en deuxième et troisième lectures, avec 26 députés qui ont voté pour et quatre qui ont voté contre.

Le projet de loi précise que les honoraires des avocats commis d’office par le tribunal israélien – à compter du 7 octobre 2023 – des personnes soupçonnées, accusées ou reconnues coupables d’infractions à la sécurité liée aux massacres du 7 octobre et à l’opération Épées de fer (opération militaire israélienne de riposte dans la bande de Gaza quelques jours après le 7 octobre, qui a consisté à bombarder les positions du Hamas) ne seront plus couverts par le Trésor public israélien. Au lieu de cela, les coûts seront déduits des transferts financiers qu’Israël alloue à l’AP.

Le député du Likoud, Simcha Rothman, qui a proposé le projet de loi, a décrit cette nouvelle législature comme une réponse à ce qu’il a appelé une « injustice morale » envers les citoyens israéliens.

« Cette loi rend la justice et corrige le tort moral imposé aux citoyens d’Israël. Il n’y a aucune justification pour que les contribuables israéliens financent les avocats de la défense des terroristes du Hamas et des responsables du massacre odieux du samedi noir. Nous ne pouvons pas tolérer une situation dans laquelle les familles endeuillées de victimes assassinées et massacrées paient indirectement pour la défense juridique des auteurs de ces crimes« , a déclaré Simcha Rothman.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités