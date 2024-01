Israël en guerre : la représentante spéciale de l’ONU sur la violence sexuelle dans les conflits va se rendre en Israël

Pramila Patten, la représentante spéciale des Nations unies sur la violence sexuelle dans les conflits, se rendra prochainement en Israël.

Lors de sa visite, elle rencontrera l’équipe du ministère israélien du Bien-être et de la Sécurité sociale, qui a pour mission de prendre en charge les personnes ayant subi des agressions sexuelles le 7 octobre.

Ayala Meir, directrice du ministère du Bien-être et de la Sécurité sociale, a affirmé qu’elle considère « cette réunion comme une occasion importante et unique d’exprimer, devant l’organe le plus haut placé des Nations Unies sur les crimes sexuels en temps de guerre, la voix des victimes et la voix des soignants, qui depuis le 7 octobre s’occupent émotionnellement et mentalement des victimes« .

Il y a un mois, Pramila Patten avait appelé dans un communiqué à ouvrir une enquête indépendante sur les violences sexuelles commises par le Hamas le 7 octobre.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités