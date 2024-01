Israël en guerre : les États-Unis discutent déjà avec des membres de l’opposition israélienne en prévision d’un gouvernement post-Netanyahu

Selon les informations de NBC News, qui s’appuie sur les dires de haut responsables américains, les membres de l’administration du président américain Joe Biden ont commencé à discuter avec d’autres dirigeants israéliens et représentants de la société civile en prévision d’un futur gouvernement post-Netanyahu.

NBC News indique que le secrétaire d’Etat américain, Anthony Blinken, a également rencontré séparément des membres du cabinet de sécurité israéliens et d’autres dirigeants hébreux, dont le chef de l’opposition Yair Lapid, lors de sa visite récente au Moyen-Orient.

Le média américain révèle que ces informations interviennenent après le refus par Benjamin Netanyahu de la proposition qui a été faite par Anthony Blinken, qui prévoyait la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite en échange de l’engagement de l’État hébreu d’aider pour l’établissement d’un État palestinien.

Suite à ce refus, les tensions se sont accrus entre l’administration du président Joe Biden et le gouvernement de Benjamin Netanyaahu.

Les responsables américains ont par ailleurs déclaré à NBC News que l’administration Biden regardait maintenant au-delà de Benjamin Netanyahu pour tenter d’atteindre les objectifs américains dans la région, affirmant que « Netanyahu ne sera pas là pour toujours« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités