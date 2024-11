Israël en guerre : l’accord de cessez-le-feu au Liban pourrait être annoncé dans les prochaines 36 heures

Selon les informations d’I24NEWS, le président de la République française, Emmanuel Macron, et le président des États-Unis, Joe Biden, devraient présenter, dans les prochaines 36 heures, l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban.

Cet accord entrera en vigueur après l’approbation du cabinet de sécurité israélien qui devrait se réunir cet après-midi à 16h00. Un haut responsable politique israélien a indiqué à I24NEWS que l’annonce officielle de cet accord de cessez-le-feu par Emmanuel Macron et Joe Biden interviendra demain matin.

Le responsable israélien a également affirmé au média franco-israélien les trois raisons qui ont motivé l’establishment israélien d’accepter les termes d’un accord de cessez-le-feu au Liban.

« Premièrement, nous voulons éviter autant que possible un vote anti-israélien au Conseil de sécurité de l’ONU, tant pour le front nord que pour le front sud. Deuxièmement, il y a un besoin de relève des forces. Les réservistes combattent depuis plus d’un an, du Liban à Gaza et de Gaza au Liban. Troisièmement, nous voulons couper le lien entre Gaza et le Liban« , a expliqué le haut responsable politique israélien.

Cet accord de cessez-le-feu prévoit une période de transition de 60 jours durant laquelle l’armée israélienne se retirerait du sud du Liban, l’armée libanaise se déploierait dans les zones proches de la frontière et le Hezbollah déplacerait ses armes lourdes au nord du fleuve Litani. L’accord comprend aussi un comité de surveillance dirigé par les États-Unis pour superviser la mise en œuvre de l’accord et remédier aux possibles violations de cet accord.

I24NEWS révèle également que cet accord de cessez-le-feu mettrait Israël en position de force : en effet, le texte de l’accord exclut explicitement la libération de prisonniers du Hezbollah détenus dans les prisons israéliennes et l’État hébreu aura le droit de riposter à toute menace du Hezbollah venue du territoire libanais.

Néanmoins, la situation des résidents du nord d’Israël est encore loin d’être réglée : le haut responsable politique israélien a déclaré à I24NEWS que le gouvernement israélien n’appellera pas les résidents à rentrer chez eux-mêmes après les 60 jours de trêve des combats et « laissera le temps et la réalité sur le terrain décider« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités