Israël en guerre : l’armée israélienne demande un délai aux États-Unis concernant son retrait du sud-Liban

Selon des informations relayées par les médias israéliens, L’armée israélienne aurait demandé aux États-Unis, un délai supplémentaire pour son retrait au sud du Liban, qui devrait arriver sous peu, le cessez-le-feu entre Israël et le Liban arrivant à son terme le 27 janvier.

Les médias israéliens précisent que cette demande intervient dans un contexte de forte pression de l’establishment américain pour un retrait des forces de Tsahal du sud-Liban dans les délais convenus.

Le Jerusalem Post indique que Tsahal souhaite prolonger ses opérations dans le sud du Liban au-delà de la date limite du 27 janvier, pour une durée d’environ 30 jours supplémentaires, afin de garantir la destruction de davantage d’armes du Hezbollah dissimulées dans les villages frontaliers.

Par ailleurs, l’armée israélienne a déclaré au Jerusalem Post que Le Hezbollah a commis plusieurs dizaines de violations importantes de l’accord de cessez-le-feu, bien qu’elles soient mineures, étant donné que le Hezbollah n’a pas tiré sur Israël depuis fin novembre.

Fin décembre 2024, environ 30 jours après le cessez-le-feu du 27 novembre, l’armée israélienne avait déjà déclaré que le Hezbollah avait commis environ 120 violations très mineures du cessez-le-feu, dont un petit nombre impliquait également des tentatives de déplacer certaines de ses roquettes d’un endroit à un autre, les forces de Tsahal attaquant généralement les cellules impliquées dans cette activité.

En outre, un haut responsable occidental a déclaré à la chaine publique israélienne KAN, que « les forces de Tsahal ne se retireront pas complètement du territoire libanais ce dimanche 27 janvier« .

Une réunion décisive concernant cette demande israélienne de délai supplémentaire au sud-Liban, doit se tenir ce soir en présence du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et du ministre israélien de la Défense, Israël Katz.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 94 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités