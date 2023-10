Israël en guerre : l’Autorité palestinienne publie un document dans les mosquées appelant aux meurtres des juifs

Selon les informations d’I24NEWS, l’Autorité palestinienne a écrit un document qui a été publié aujourd’hui dans toutes les mosquées palestiniennes dans les sermons du jour, qui appelle à assassiner des juifs.

Le document cite un passage antisémite très violent du Coran « Le temps viendra où les musulmans combattront les juifs et les tueront. Le Juif se cachera derrière les pierres et les arbres et les pierres et les arbres diront ‘Ô musulman, ô serviteur d’Allah, voici un juif derrière moi, viens le tuer« .

« Nous appelons notre peuple palestinien à pas hisser un drapeau blanc tant que l’occupation n’est pas levée et que l’indépendance n’est pas rétablie avec un État palestinien ayant Jérusalem pour capitale« , peut-on également lire dans le document publié par l’Autorité palestinienne.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités