Israël en guerre : l’ayatollah Ali Khamenei accuse Israël et les États-Unis d’être responsables de l’éviction de Bachar al-Assad

Dans une vidéo postée sur son compte X (anciennement Twitter) le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que l’Iran dispose de preuves qui confirmeraient que les événements qui ont eu lieu en Syrie, et qui ont conduit à l’éviction de l’ancien président syrien Bachar al-Assad, ont été planifiés par les États-Unis et Israël.

« Il ne fait aucun doute que ce qui s’est passé en Syrie est le résultat d’un plan conjoint américano-sioniste. Oui, le pays voisin de la Syrie a joué un rôle clair dans cette affaire et continue de le faire – c’est évident pour tout le monde – mais le principal conspirateur, le principal planificateur et le centre de commandement central se trouvent aux États-Unis et dans le régime sioniste. Nous avons des preuves. Ces preuves ne laissent aucune place au doute« , a affirmé l’ayatollah Ali Khamenei.

Le guide suprême iranien a ajouté que l’axe de la résistance s’étendra à l’ensemble du Moyen-Orient, plus que jamais auparavant.

« C’est cela la résistance. C’est cela le front de la résistance : plus on exerce de pression, plus elle devient forte. Plus on commet d’atrocités, plus elle devient motivée. Plus on la combat, plus elle s’étend. Et je vous dis qu’avec la puissance de Dieu, le champ de la résistance s’étendra à toute la région plus qu’auparavant« , a indiqué l’ayatollah Ali Khamenei.

En outre, le dirigeant iranien a critiqué les observateurs qui associaient l’affaiblissement des mandataires et alliés régionaux de l’Iran à l’affaiblissement de la République islamique elle-même.

Ces déclarations virulentes du guide suprême iranien interviennent alors que l’axe de résistance iranien est particulièrement affaibli depuis la défaite cuisante du Hezbollah durant la guerre contre Israël et depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie, qui a eu lieu dimanche.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités