Israël en guerre : selon un haut responsable égyptien, l’accord de cessez-le-feu à Gaza serait imminent

Un haut responsable égyptien a déclaré au site israélien Ynet, que l’annonce d’un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qui conduirait à la libération des otages israéliens, est « très proche ».

Le responsable égyptien a également précisé qu’une délégation israélienne devrait se rendre cette semaine au Caire pour une réunion qui se déroulera au siège des services de renseignements égyptiens. Au cours de cette réunion, la délégation israélienne se verrait remettre la liste fournie par le Hamas qui inclut les otages israéliens ainsi que des terroristes palestiniens qui sont détenus dans les prisons israéliennes, qui doivent être libérés dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu.

Par ailleurs, le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, a commenté aujourd’hui les progrès des négociations, affirmant que son pays avait renoué les contacts « de bonne foi » avec le Hamas et Israël dans le cadre de la médiation en vue d’un cessez-le-feu à Gaza.

« Nous sommes ouverts à toute voie qui mène à un accord, nous n’avons pas renoncé à la médiation. Les négociations se poursuivent et il est trop tôt pour parler de développements », a déclaré Majed Al-Ansari.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités