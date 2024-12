Israël en guerre : les forces israéliennes détruisent plus de 300 cibles militaires de l’ancien régime de Bachar al-Assad en Syrie

Selon les informations des sources de sécurité israéliennes relayées dans les médias israéliens, des avions de l’armée de l’air de Tsahal ont frappé au cours des dernières 48 heures, plus de 300 cibles en Syrie, visant à détruire les moyens militaires de l’ancien régime de Bachar al-Assad, qui a été renversé dimanche.

La plupart des frappes ont eu lieu dans le sud de la Syrie et autour de la ville de Damas, ciblant les bases de l’armée syrienne, l’accent étant mis sur les systèmes de défense aérienne et les stocks de missiles sol-sol et sol-air.

Au cours de ces opérations, des centaines de cibles ont été touchées, notamment des avions de chasse, des dépôts d’armes, des systèmes de défense aérienne, des missiles sol-air et sol-sol, des missiles de croisière, des roquettes à longue portée et des batteries de missiles côtiers.

Lundi soir, deux sources de sécurité syriennes ont déclaré à l’agence de presse londonienne Reuters que des avions de chasse de l’armée de l’air israélienne avaient frappé au moins trois grandes bases aériennes de l’armée syrienne abritant des dizaines d’hélicoptères et d’avions de chasse.

Les sources ont également indiqué à Reuters que La base aérienne de Qamishli, dans le nord-est de la Syrie, la base de Shinshar, dans la campagne de Homs, et l’aéroport d’Aqrba, au sud-ouest de la capitale Damas, ont tous été touchés.

L’armée de l’air israélienne aurait aussi mené plusieurs frappes contre un centre de recherche dans la banlieue de Damas et un centre de guerre électronique près du quartier de Sayeda Zainab de la capitale.

En outre, Reuters a rapporté que l’armée de l’air israélienne a coulé plusieurs navires militaires syriens dans leur port d’attache. L’armée israélienne a confirmé plus tard que la marine israélienne avait mené une opération de grande envergure lundi soir pour détruire la flotte navale syrienne.

La campagne aérienne israélienne en Syrie est la plus lourde dans le pays depuis la guerre du Kippour de 1972. Par ailleurs, La dernière fois qu’Israël a détruit une force aérienne entière, c’était en 1967, lorsque l’armée de l’air égyptienne a été anéantie dans les premières heures de la guerre des Six Jours.

Hier, Tsahal a annoncé dans un communiqué que l’armée israélienne a renforcé sa présence militaire sur le plateau du Golan pour assurer la sécurité des habitants locaux, suite à la chute du régime de Bachar al-Assad.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités