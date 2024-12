Israel Actualités: Israël déploie des parachutistes en Syrie dans le cadre de «activités de défense» après la chute d’Assad

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que le déploiement était « temporaire »

Par Alain SAYADA pour Israel Actualités Digital

Publié 10 décembre 2024 06 h31

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déployé dimanche des parachutistes en Syrie pour mener des « activités de défense », après la chute du régime de l’ancien président syrien Bachar al-Assad.

L’armée israélienne a déclaré que ce déploiement avait pour but de « garantir de manière proactive la défense du Golan » dans un contexte d’instabilité en Syrie. Des images et des séquences vidéo montrent des parachutistes et des chars lourdement blindés se déployant dans la zone tampon. Cette décision intervient alors que les États-Unis et Israël ont tous deux frappé plusieurs cibles en Syrie après l’éviction d’Assad.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar a déclaré lundi matin qu’Israël avait également mené des frappes sur des sites présumés d’armes chimiques syriens. Assad a utilisé des armes chimiques contre ses propres civils lorsque l’ancien président Barack Obama était au pouvoir.

Les États-Unis et Israël prennent des mesures pour s’assurer que ces armes ne tombent pas entre les mains des rebelles islamistes qui contrôlent désormais la Syrie.

« Notre seul intérêt est la sécurité d’Israël et de ses citoyens », a déclaré lundi M. Saar. « C’est pourquoi nous avons attaqué des systèmes d’armes stratégiques, comme par exemple les armes chimiques restantes ou les missiles et roquettes à longue portée, afin qu’ils ne tombent pas entre les mains d’extrémistes ».

Des parachutistes de Tsahal ont été déployés en Syrie dimanche alors que les rebelles syriens renversaient

l’ancien président Bachar al-Assad. (Tsahal)

Les dirigeants américains et israéliens ont salué la chute d’Assad mais ont également exprimé leur inquiétude quant à la personne qui dirigera le pays à l’avenir……

Alain SAYADA pour Israel Actualités Digital