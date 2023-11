Israël en guerre : Le chef du Mossad est actuellement au Qatar pour discuter de « la prochaine phase » d’un accord de trêve à Gaza

Selon les informations de l’AFP qui cite une source proche du dossier, David Barnea, le chef du Mossad est en ce moment au Qatar accompagné de William Burns, le directeur de la CIA, pour discuter avec le premier ministre qatari de la « prochaine phase » d’un accord potentiel de cessez-le-feu à Gaza entre le Hamas et Israël.

La source de l’AFP a indiqué que cette rencontre vise à « consolider les progrès de l’accord de pause humanitaire prolongée et entamé d’autres discussions sur la prochaine phase d’un accord potentiel ».

Le journal israélien Haaretz rapporte également aujourd’hui, au sujet de cette réunion, que les principales discussions concernent la libération d’autres otages israéliens notamment les personnes âgées, les femmes soldats, les civils israéliens servant dans la réserve et les soldats réguliers.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majed Al-Ansari a d’ailleurs déclaré plus tôt ce midi, que Le Qatar se concentre sur la prolongation de la trêve dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas au-delà de mercredi, en se basant sur la capacité du groupe terroriste palestinien à continuer de libérer 10 otages par jour.

Néanmoins ces discussions pourraient ne pas aboutir. Il y a deux heures, Tsahal a annoncé que ses soldats ont été visés par des engins explosifs et des tirs qui ont blessé plusieurs d’entre eux, au nord de la bande de Gaza. Selon les informations d’un journal qatari, il se pourrait que ce soit le Hamas qui a activé ces explosifs. Si une telle information se vérifie, la reprise des combats à Gaza pourrait vite se poursuivre.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. 166 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités