Israël en guerre : Tsahal visé par des explosifs dans la bande de Gaza, plusieurs soldats israéliens blessés

L’armée israélienne vient d’annoncer dans un communiqué que plus tôt cet après-midi, trois engins explosifs ont été activés dans deux cas différents dans le nord de la bande de Gaza, à proximité des combattants de Tsahal, contrairement aux accords de cessez-le-feu.

Des coups de feu ont également été tirés contre les forces israéliennes et plusieurs soldats israéliens ont été légèrement blessés. Les combattants de Tsahal ont riposté en tirant sur les sources des tirs.

Dans les deux cas, les forces de Tsahal sont restées dans les limites des lignes de cessez-le-feu convenues.

Selon les informations du journal qatari Al-Arabi Al-Jadid, ce sont les Brigades Ezzedine Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, qui ont actionné les trois engins explosifs à proximités des soldats de Tsahal.

Si cette information venait à se vérifier, elle pourrait amener à une reprise des combats immédiats entre Tsahal et le Hamas. Actuellement, l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, est encore opérationnel jusqu’à jeudi matin.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. 166 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités