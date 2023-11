Israël en guerre : Anthony Blinken va se rendre cette semaine en Israël pour la troisième fois depuis le début de la guerre

Le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, va se rendre cette semaine au Moyen-Orient, notamment en Israël, en Judée-Samarie et aux Émirats arabes unis.

Il s’agit de la troisième visite d’Anthony Blinken dans la région depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

L’agence de presse londonienne Reuters a informé que lors de sa visite, le secrétaire d’État américain discutera de l’avenir de la bande de Gaza et de la nécessité d’une solution politique permanente au conflit israélo-palestinien.

Cette visite d’Anthony Blinken au Moyen-Orient intervient alors que les États-Unis font pression au gouvernement israélien pour qu’il prolonge le cessez-le-feu à Gaza.

Hier, l’accord concernant la trêve des combats dans l’enclave palestinienne entre Israël et le Hamas a été prolongé de deux jours, en échange de la libération de 2o nouveaux otages israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. 166 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités