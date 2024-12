Israël en guerre : le conseiller de Donald Trump pour le Moyen-Orient affirme que la libération des otages est la priorité du président américain élu

Dans une interview exclusive accordée au journal français Le Point, Massad Boulos, le conseiller du président américain élu Donald Trump, a déclaré que la priorité de la future administration Trump sera la libération immédiate des otages.

Massad Boulos a ajouté que même si la libération des otages devrait être séparée des questions relatives à l’avenir de la bande de Gaza, un accord sur la libération des otages devrait s’inscrire dans le cadre d’un cessez-le-feu temporaire dans l’enclave palestinienne.

« Le président estime que les otages doivent être libérés immédiatement et qu’il ne doit plus y avoir de délai. Selon lui, leur sort ne doit pas être lié à d’autres questions liées au lendemain à Gaza. Plusieurs pays contribuent actuellement à atteindre cet objectif, qu’il s’agisse de l’Égypte, de la Jordanie, du Qatar ou encore de la Turquie« , a indiqué le conseiller américain au journal Le Point.

Néanmoins, Massad Boulos a souligné que la Turquie ne devrait pas remplacer le rôle du Qatar en tant que médiateur, mais qu’elle avait une influence sur la prise de décision du Hamas, étant donné qu’elle abrite désormais les principaux responsables du groupe islamique palestinien.

Le conseiller du président américain élu sur le Moyen-Orient a également reconnu que les discussions autour d’une « feuille de route menant à un État palestinien » seraient un élément clé des discussions entre les États-Unis et Israël. Il a toutefois déclaré que jusqu’à présent, les parties saoudiennes ne réclamaient pas la création d’un État palestinien.

« La priorité du président élu est de reprendre les discussions sur les accords d’Abraham, avec bien sûr l’Arabie saoudite en premier lieu. Car nous savons très bien, et le président l’a dit, qu’une fois que nous aurons trouvé un accord avec l’Arabie saoudite sur Israël, il y aura au moins douze pays arabes qui seront immédiatement prêts à suivre« , a expliqué Massad Boulos au journal Le Point.

Lundi, le président américain élu, Donald Trump, a affirmé, dans un post publié sur son réseau social Truth, que « si les otages ne sont pas libérés avant le 20 janvier, le prix à payer sera terrible au Moyen-Orient et pour les responsables qui ont perpétré ces atrocités contre l’humanité ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités