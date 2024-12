Israël en guerre : Emmanuel Macron et le prince héritier saoudien présideront une conférence sur la création d’un État palestinien en juin 2025

L’AFP a rapporté aujourd’hui que le Président de la République française Emmanuel Macron et le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane ont annoncé qu’ils coprésideraient une conférence pour la création d’un État palestinien au mois de juin prochain.

« Dans les prochains mois, nous allons ensemble multiplier et conjuguer nos initiatives diplomatiques pour amener chacun sur ce chemin. Nous voulons impliquer plusieurs autres partenaires et alliés, européens et non européens, qui sont prêts à aller dans cette direction, mais qui attendent la France« , a déclaré Emmanuel Macron, cité par l’AFP.

Concernant une éventuelle reconnaissance française d’un État palestinien, le président français a déclaré à l’AFP que la France mènerait une telle action « au moment opportun ».

Plus tôt aujourd’hui, l’Assemblée générale de l’ONU a approuvé la décision de tenir une « conférence de paix » sur la question du conflit israélo-palestinien en juin 2025, dans le but de « promouvoir des mesures irréversibles pour mettre fin au conflit et établir un État palestinien ».

Quelque 157 pays ont soutenu la décision, sept se sont abstenus et huit s’y sont opposés, dont Israël, les États-Unis, la Hongrie et l’Argentine.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités