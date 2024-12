Israël en guerre : Tsahal confirme que les six otages découverts à Khan Yunès en août ont bien été exécutés par les terroristes du Hamas

L’armée israélienne a dévoilé aujourd’hui une enquête approfondie qui a conclu que les forces de Tsahal n’avaient pas tué par accident les six otages israéliens, Alexander Dancyg, Yoram Metzger, Chaim Perry, Yagev Buchshtab, Nadav Popplewell et Avraham Munder, dont les corps ont été récupérés à Khan Yunès le 20 août dernier après avoir été kidnappés par le Hamas le 7 octobre 2023.

Selon les résultats de l’enquête, les six otages ont été détenus avec un groupe plus important d’otages dans le plus grand centre de commandement clandestin du Hamas à Gaza, à Khan Yunès, au sud de l’enclave palestinienne, jusqu’à fin décembre. Il s’agissait d’une zone avec du gazon artificiel et un grand nombre de cages et qui était dirigés par des hauts dirigeants du Hamas.

Fin décembre, les six otages ont été séparés des autres otages ainsi que des principaux dirigeants du Hamas et ont été transférés dans un tunnel à Hamad, un quartier situé à quatre kilomètres de leur précédente cachette à Khan Yunès.

Les six otages israéliens ont ensuite été exécutés par balles dans ce tunnel après qu’une frappe aérienne israélienne a ciblé des infrastructures souterraines dans la région. L’armée israélienne estime que les otages ont probablement été tués peu de temps après l’attaque.

Tsahal a informé cette semaine les proches des familles des victimes du résultat de l’enquête.

Le 14 février 2024, l’armée israélienne avait mené une frappe ciblée dans la zone de Khan Yunès sans savoir que des otages se trouvaient à proximité. Cinq mois plus tard, les services de renseignements ont indiqué que les six otages avaient probablement péri. En août 2024, leurs corps ont été récupérés dans le tunnel.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités