Israël en guerre : Le Hamas a reçu la proposition de cessez-le-feu du sommet de Paris, qui prévoit l’arrêt des combats à Gaza durant 40 jours

Selon les informations de l’agence de presse londonienne Reuters, qui se base sur les dires d’une source de haut niveau proche des pourparlers, le Hamas a reçu une proposition d’accord sur un cessez-le-feu de 40 jours à Gaza, issue des négociations lors du dernier sommet récent de Paris.

Dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu proposé, les hôpitaux et les boulangeries de Gaza seraient réparés, 500 camions humanitaires entreraient dans la bande de Gaza chaque jour et des milliers de tentes et caravanes seraient livrées pour héberger les gazaouis déplacés.

La proposition stipule également que le Hamas libérera 40 otages israéliens, dont des femmes, des enfants de moins de 19 ans, des personnes âgées de plus de 50 ans et des malades, tandis qu’Israël libérera environ 400 terroristes palestiniens et ne les arrêtera pas de nouveau, a déclaré la source à Reuters.

Pour le moment, le Hamas n’a pas encore donné une réponse favorable à cet accord.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualité