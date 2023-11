Israël en guerre : le Hamas envisage d’engager son principal contingent militaire en cas de reprise de la guerre avec Israël

Selon les informations du journal qatari Al-Araby Al-Jadeed, le Hamas se prépare à faire face à la reprise des hostilités avec Tsahal dans la bande de Gaza et pourrait mobiliser « son principal contingent militaire, jusqu’ici non utilisé« .

Le journal qatari indique également que ce contingent militaire représente « les trois quarts de la force totale du Hamas« .

L’accord entre Israël et le Hamas concernant un cessez-le-feu dans la bande de Gaza en échange de la libération d’otages israéliens, devrait expirer demain.

Les affrontements entre les forces de Tsahal et le groupe terroriste palestinien devrait donc reprendre, à moins qu’un nouvel accord sur la prolongation de la trêve à Gaza en échange de la libération d’autres otages, soit trouvé.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités