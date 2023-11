Israël en guerre : l’État d’Israël et le Hamas négocient pour prolonger la trêve à Gaza en échange de la libération d’otages

Selon les informations du Wall Street Journal, le Hamas et Israël discutent actuellement d’une prolongation du cessez-le-feu dans la bande de de Gaza, en échange d’un élargissement de la liste d’otage qui doivent être libérés dans les prochains jours.

L’accord entre Israël et le Hamas qui expirera demain, a déjà permis la libération de 39 otages israéliens.

Selon le journal américain, les autorités qataris et égyptiennes assurent la médiation entre Israël et le Hamas, pour le prolongement de la trêve qui pourrait être de quatre jours supplémentaires.

Dans le cadre d’un nouvel accord, le Hamas pourrait libérer des hommes âgés, des femmes et des enfants suivis par les dépouilles des défunts otages. Néanmoins, le Wall Street Journal rapporte que le groupe terroriste palestinien a refusé de permettre la libération d’hommes israéliens non âgés.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités