Israël en guerre : le Hamas ne souhaite pas reprendre les négociations sur un accord de cessez-le-feu à Gaza

Basem Naim, un haut responsable du Hamas, a déclaré aujourd’hui à l’AFP que le groupe terroriste n’est pas intéressé par des négociations de cessez-le-feu avec Israël tant que la guerre dans la bande de Gaza continue.

« Il n’y a aucun sens à s’engager dans des négociations ou à envisager de nouvelles propositions de cessez-le-feu tant que la famine et la guerre d’extermination continuent dans la bande de Gaza« , a affirmé Bassem Naim.

Cette déclaration d’un haut responsable du Hamas intervient après qu’une source sécuritaire de haut rang a indiqué aux médias israéliens que si un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza n’est pas trouvé avec le Hamas, Tsahal lancera l’opération « les Chars de Gédéon », » jusqu’à ce que ses objectifs soient atteints : la défaite du Hamas et la libération de tous les otages ».

La source a aussi ajouté qu’il existe « une fenêtre d’opportunité » pour arriver à un accord de cessez-le-feu à Gaza lors de la visite de Donald Trump en Arabie saoudite la semaine prochaine. Israël a déjà confirmé qu’il ne lancera pas son opération militaire dans la bande de Gaza durant cette période.

Dimanche soir, le cabinet politique et de sécurité israélien a approuvé le nouveau plan d’extension des opérations militaires à Gaza.

Cette nouvelle opération militaire intitulée « les Chars de Gédéon », comprend la conquête par Tsahal de la bande de Gaza, le maintien d’une présence militaire israélienne dans l’enclave, le déplacement de la population civile de Gaza vers le sud pour sa propre sécurité, l’impossibilité pour le Hamas de distribuer des aides humanitaires tout en procédant à attaques puissantes contre le groupe terroriste palestinien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités