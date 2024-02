Israël en guerre : le Hamas propose un cessez-le-feu de 135 jours à Gaza qui mènerait à la fin de la guerre

Selon les informations de l’agence de presse londonienne Reuters, le Hamas a répondu à l’accord sur la libération des otages israéliens, négociée lors d’un sommet à Paris, en proposant un plan de cessez-le-feu dans la bande Gaza de 135 jours, soit quatre mois et demi.

La contre-proposition du Hamas envisage trois phases d’une durée de 45 jours chacune. L’accord verrait les terroristes échanger les otages israéliens restants contre des terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Durant le cessez-le-feu, la reconstruction de Gaza commencerait, les forces israéliennes se retireraient complètement de l’enclave palestinienne et les corps et les restes des otages décédés seraient échangés avec ceux des terroristes palestiniens détenus en Israël.

Toutes les femmes israéliennes, les hommes de moins de 19 ans, les personnes âgées et les malades seraient libérés au cours de la première phase de 45 jours en échange de la libération des femmes et des enfants palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Les otages masculins restants seraient libérés au cours de la deuxième phase. Au cours de la troisième phase, les corps des otages israéliens seront échangés avec ceux des terroristes palestiniens emprisonnés en Israël. À la fin de cette phase, le Hamas espère que les parties seront parvenues à un accord sur la fin de la guerre.

Le Hamas exige également dans sa contre-proposition la libération de 1 500 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, dont ceux condamnés à perpétuité.

Le Hamas demande aussi une augmentation de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, avec au moins 500 camions par jour, l’eau et l’électricité transférés à Gaza, la facilitation du retour des réfugiés gazaouis dans leurs foyers et le retrait de tout restrictions israéliennes concernant les personnes voyageant par le passage de Rafah entre Gaza et l’Égypte.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités