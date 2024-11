Israël en guerre : le Hamas serait prêt à abandonner l’une de ces principales revendications pour conclure un accord de cessez-le-feu à Gaza

Selon les informations du New York Times, certains dirigeants du Hamas envisagent un accord de cessez-le-feu à Gaza, dans le cadre duquel l’armée israélienne resterait temporairement dans le corridor Philadelphie situé au sud dans la bande de Gaza.

Le New York Times révèle également que l’Iran semble désireux d’éviter un autre affrontement direct avec Israël, en particulier après que ses systèmes de défense aérienne ont été considérablement endommagés lors de la frappe israélienne d’octobre et compte tenu de la victoire plus récente du président américain élu Donald Trump.

En outre, selon le journal américain, des responsables palestiniens et américains pensaient que la direction politique du Hamas était prête à conclure un accord de cessez-le-feu après l’élimination de Yahya Sinwar le mois dernier.

Mercredi, un haut responsable du Hamas a déclaré à l’AFP que le groupe terroriste palestinien serait prêt à conclure un accord de cessez-le-feu avec Israël dans la bande de Gaza suite à l’entrée en vigueur, mercredi matin, d’un accord de cessez-le-feu entre l’État hébreu et le Liban.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités