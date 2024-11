Israël en guerre : Tsahal publie les détails de son opération « Flèches du Nord » contre le Hezbollah au Liban

L’armée israélienne a publié aujourd’hui des données détaillées sur l’opération Flèches du Nord contre le Hezbollah qui s’est déroulé ces derniers mois et qui s’est achevé cette semaine suite à l’accord de cessez-le-feu avec le Liban, entré en vigueur mercredi matin.

Selon les données de Tsahal, au moins 2 500 terroristes du Hezbollah ont été tués. Parmi eux figurent le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et 14 membres de haut rang de la direction du groupe, dont Fuad Shukr, le chef d’état-major de l’organisation terroriste libanaise. Quatre commandants de division, 24 commandants de brigade, 27 commandants de bataillon, 63 commandants de compagnie et 22 commandants de peloton ont été tués au cours de la campagne.

L’armée israélienne précise que les opérations terrestres ont été un élément clé de la campagne, avec 14 équipes de combat de brigade participant à plus de 100 missions d’opérations spéciales et 24 raids divisionnaires. Ces opérations, combinées aux composantes aériennes et navales, ont porté un coup sévère à la Force Radwan du Hezbollah et à son infrastructure opérationnelle.

Les unités aériennes et navales de Tsahal ont également joué un rôle central dans cette campagne. Les avions de chasse ont effectué environ 14 000 heures de vol, dont 11 000 sorties (frappes militaires rapides) visant les installations du Hezbollah à travers le Liban. Les forces navales ont quant à elles effectué près de 25 000 heures d’opérations en mer pour sécuriser les zones maritimes et empêcher la contrebande d’armes.

Au cours de l’opération Flèches du Nord, plus de 12 500 cibles du Hezbollah ont été frappées, dont 1 600 quartiers généraux militaires et plus de 1 000 installations de stockage d’armes. La campagne a aussi ciblé des infrastructures au cœur du Liban, avec 360 sites frappés à Beyrouth et environ 1 000 sites neutralisés dans la vallée de la Bekaa, un bastion connu du Hezbollah.

Les capacités de frappe du Hezbollah ont également été considérablement réduites. L’armée israélienne estime que le groupe terroriste libanais dispose désormais de moins de 30 % de sa flotte de drones d’avant-guerre.

En outre, La campagne militaire de Tsahal a permis de saisir plus de 155 000 armes et pièces d’équipement militaire. Parmi ces armes, on compte près de 12 000 engins explosifs, drones et autres armes explosives, plus de 13 000 lance-missiles et roquettes antichars, ainsi que des missiles antiaériens. Plus de 121 000 appareils de communication, ordinateurs, équipements électroniques et documents ont aussi été saisis.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités