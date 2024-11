Israël en guerre : Joe Biden presse Benjamin Netanyahu à conclure un accord avec le Hamas pour la libération des otages

Selon les informations du site américain Axios, lors de son entretien téléphonique avec Benjamin Netanyahu qui a eu lieu mardi, le président des États-Unis, Joe Biden, a exhorté le premier ministre israélien à conclure un accord pour la libération des otages et un cessez-le-feu à Gaza, après la mise en œuvre hier matin du cessez-le-feu au Liban.

Des responsables américains ont déclaré à Axios que Joe Biden avait l’intention de continuer à faire pression pour un accord visant à libérer les otages jusqu’à son dernier jour au pouvoir, même si le président élu Donald Trump obtiendrait finalement le crédit d’un potentiel accord de cessez-le-feu.

« Joe Biden pense que ne rien faire et dire aux familles des otages d’attendre jusqu’au 20 janvier serait fou« , a déclaré l’un des collaborateurs du président américain à Axios.

Des responsables israéliens et américains ont également indiqué au site américain que l’accord de cessez-le-feu au Liban augmente les chances d’un accord à Gaza, même s’il n’inclut que la mise en œuvre de la première phase de l’accord proposé et la libération de seulement certains des otages.

Un haut ministre israélien a aussi affirmé à Axios que Benjamin Netanyahu souhaitait obtenir un accord partiel de cessez-le-feu qui ne l’obligerait pas à accepter la fin de la guerre et un retrait complet des forces israéliennes de Gaza.

Hier, un haut responsable du Hamas a déclaré à l’AFP que le groupe terroriste palestinien serait prêt à conclure un accord de cessez-le-feu avec Israël dans la bande de Gaza suite à l’entrée en vigueur, hier matin, d’un accord de cessez-le-feu entre l’État hébreu et le Liban.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités