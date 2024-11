Israël en guerre : les forces de Tsahal ouvrent le feu sur des suspects se dirigeant vers le sud du Liban

L’armée israélienne a annoncé aujourd’hui dans un communiqué que les combattants de Tsahal ont ouvert le feu ce matin sur plusieurs suspects, certains à bord de véhicules, qui sont arrivés dans des villes et villages du sud du Liban, constituant une violation du cessez-le-feu entre Israël et le Liban qui est entré en vigueur hier matin.

Tsahal précise dans son communiqué que ses forces sont déployées dans le sud du Liban et qu’elles veillaient à ce que toutes les violations de l’accord de cessez-le-feu soient respectées.

Quelques heures avant l’annonce de l’armée israélienne, la radio de Tsahal avait rapporté que trois personnes avaient été blessées aujourd’hui dans une frappe de drone israélien près d’un véhicule dans la ville de Markaba, dans le sud du Liban, juste un jour après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu au Liban.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités