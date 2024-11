Israël en guerre : Israël va faire appel de la décision de la CPI de délivrer des mandats d’arrêts contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant

Selon des informations relayées par les médias israéliens, Israël va faire appel de la décision de la Cour pénale internationale (CPI) d’émettre des mandats d’arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre israélien de la Défense Yoav Gallant.

Le site israélien Ynet a rapporté que Benjamin Netanyahu a pris cette décision à la dernière minute, car l’État d’Israël devait répondre au tribunal hier soir avant minuit concernant son appel des mandats d’arrêt.

Il y a une semaine, la CPI a officiellement annoncé dans un communiqué sa décision d’émettre des mandats d’arrêts internationaux contre ces deux responsables israéliens affirmant qu’il existe des motifs raisonnables de croire que Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant ont commis le crime de guerre de famine ainsi que des crimes contre l’humanité contre les palestiniens dans la bande de Gaza.

La décision de la CPI implique que Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant ne pourront pas se rendre dans les pays qui font partie des plus de 120 États membres de la Cour, dont la plupart des pays européens, sous peine de se faire arrêter. Ils pourront néanmoins se rendre aux États-Unis, qui n’en sont pas membres, et dans certains autres pays du Moyen-Orient.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités