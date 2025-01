Israël en guerre : Le Hamas tenterait des changements de dernière minute sur l’accord de cessez-le-feu à Gaza

Le bureau du premier ministre israélien a annoncé ce matin dans un communiqué, que lors d’une conférence téléphonique avec l’équipe de négociation à Doha, Benjamin Netanyahu a fait état des tentatives du Hamas de modifier les termes de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qui a été annoncé hier soir.

« Contrairement à une clause explicite qui donne à Israël un droit de veto sur la libération de meurtriers de masse qui sont des symboles du terrorisme, le Hamas exige de dicter l’identité de ces terroristes. Le premier ministre a demandé à l’équipe de négociation de rester ferme sur les accords conclus et de rejeter catégoriquement les tentatives d’extorsion de dernière minute du Hamas« , a indiqué le bureau du premier ministre israélien dans le communiqué.

Le bureau du premier ministre israélien avait déjà informé, hier soir, que certaines questions non résolues restaient dans l’accord de cessez-le-feu, mais a exprimé l’espoir qu’elles seraient finalisées dans la nuit.

Ces tentatives de déstabilisations du Hamas risquent de mettre à mal l’accord de cessez-le-feu : pour le moment, le cabinet de Benjamin Netanyahu n’a pas confirmé l’officialisation de cet accord.

Par ailleurs, le Cabinet israélien de sécurité devait se réunir à 11 heures pour donner son approbation finale à l’accord, mais a encore retardé cette réunion en raison des problèmes liés au parti Sionisme religieux, dirigée par le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, qui se pose des questions concernant son avenir dans la coalition gouvernementale.

L’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza prévoit durant 42 jours la libération de 33 otages israéliens en échange de la libération de 1000 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, dont environ 190 purgeant des peines de 15 ans ou plus. D’autres otages israéliens devraient être libérés durant la deuxième phase. Le retrait de Tsahal de l’enclave palestinienne ainsi que les discussions concernant la future gouvernance de Gaza seront aussi mises en œuvre dans l’accord.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 98 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités