Israël en guerre : le premier ministre du Qatar pourrait annoncer officiellement l’accord de cessez-le-feu à Gaza lors d’une conférence de presse

Selon les informations du journal qatari Al-Araby Al-Jadeed, le premier ministre qatari, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, tiendra une conférence de presse dans moins d’une heure avec son ministre des Affaires étrangères, au cours de laquelle l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza pourrait être annoncé.

Cette information intervient aux milieux de nombreux autres informations qui confirme que le Hamas aurait donné son approbation à l’accord de cessez-le-feu, malgré que le cabinet du premier ministre israélien a indiqué cet après-midi que le groupe terroriste palestinien n’a pas encore donné de réponse à l’accord.

Un haut responsable palestinien aurait également déclaré à la chaîne libanaise Al Mayadeen, affiliée au Hezbollah, que « le Hamas a répondu positivement à la proposition finale des médiateurs » et que « l’accord de cessez-le-feu devrait être signé ce soir ou demain« .

En outre, selon les informations du Jerusalem Post, le ministère israélien de la Défense et l’armée israélienne auraient reçu des instructions pour se préparer à la mise en œuvre de l’accord sur les otages dans la bande de Gaza. Il s’agit notamment des troupes de Tsahal dans la bande de Gaza, à la frontière et sur le front intérieur, ainsi que de l’organisation du personnel médical et de l’armée de l’air.

Néanmoins, une information de dernière minute risque de ralentir encore l’annonce imminente de cet accord de cessez-le-feu : une source diplomatique de haut rang a révélé au Jerusalem Post que le Hamas a formulé de nouvelles exigences de dernière minute concernant le corridor de Philadelphie, contrairement aux cartes qui ont déjà été approuvées par le cabinet israélien et les médiateurs américains. La source a affirmé que l’Etat d’Israël « s’oppose fermement à toute modification de ces cartes« .

L’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza prévoit durant 42 jours la libération de 33 otages israéliens en échange de la libération de 1000 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, dont environ 190 purgeant des peines de 15 ans ou plus. D’autres otages israéliens devraient être libérés durant la deuxième phase. Le retrait de Tsahal de l’enclave palestinienne ainsi que les discussions concernant la future gouvernance de Gaza seront aussi mises en œuvre dans l’accord.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 98 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités