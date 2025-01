Israël en guerre : le Hamas n’a pas encore donné de réponse officielle à l’accord de cessez-le-feu à Gaza

Un responsable du Hamas a déclaré aujourd’hui à Reuters que le groupe terroriste palestinien n’a pas encore donné de réponse écrite à la proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui en cours de négociation au Qatar.

Cette information confirme les dires du bureau du premier ministre israélien, qui a annoncé cet après-midi que « contrairement aux informations, l’organisation terroriste Hamas n’a pas encore répondu à l’accord« .

Par ailleurs, Une source palestinienne impliquée dans les négociations, a révélé aujourd’hui au journal qatari Al-Araby Al-Jadeed, que Benjamin Netanyahu aurait demandé que des soldats israéliens soient ajoutés à la liste des 33 otages à libérer lors de la première étape de l’accord. Cette décision aurait retardé l’annonce imminente de cet accord de cessez-le-feu.

Hier, l’Associated Press avait informé que le Hamas aurait accepté les termes de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Une information qui a ensuite été démentie par le Jerusalem Post.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 98 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités