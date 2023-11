Israël en guerre : le Hezbollah tire des missiles antichars depuis le Liban vers Israël et blesse six civils israéliens

Des terroristes du Hezbollah ont tiré, ce matin depuis le Liban, des missiles antichars sur la région de Dovev en Haute Galilée, blessant six civils israéliens.

Selon le Magen David Adom, cinq civils israéliens sont gravement blessés et une personne est dans un état critique. L’attaque du Hezbollah a touché des employés d’une compagnie d’électricité alors qu’ils travaillaient, en coordination avec les forces de sécurité israéliennes, dans la région de Moshav Dovev pour réparer des lignes électriques endommagées par des tirs précédents du groupe terroriste libanais.

Suite à cette attaque, les forces de Tsahal ont riposté par des tirs d’artillerie sur les sources de cette attaque.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les affrontements entre Tsahal et le Hezbollah s’intensifient à la frontière nord entre le Liban et l’État hébreu. Hier, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant a averti que si le Hezbollah continuait d’attaquer Israël, le Liban subirait le même sort que Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités