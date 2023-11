Israël en guerre : Yoav Gallant fustige les propos tenus par Emmanuel Macron lors d’une interview à la BBC

Lors d’une conférence de presse qui a eu lieu ce soir, Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, a vivement critiqué les propos tenus par le président français Emmanuel Macron concernant la nécessité d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

« De quel droit les dirigeants du monde se permettent-ils de nous donner des leçons, un mois seulement après que 1500 civils et soldats israéliens ont été massacrés ou enlevés ? Le peuple juif en 2023 n’est pas le peuple juif en 1943 : nous avons la capacité et le devoir de nous défendre« , s’est insurgé Yoav Gallant.

Cette déclaration fait suite à l’interview d’Emmanuel Macron accordée hier à la BBC (un média anglais connu pour son positionnement anti-israélien depuis le début de la guerre), ou le dirigeant français a exhorté Israël à « arrêter de bombarder des civils à Gaza« , affirmant que « des bébés, des femmes et des personnes âgées sont tués dans ces bombardements« . Le chef d’État français a également ajouté « qu’il n’y a pas d’autre solution qu’une pause humanitaire, passant par un cessez-le-feu« .

Avant la prise de parole de Yoav Gallant, Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, avait déjà réagi aux propos d’Emmanuel Macron, déclarant que le président de la République « fait une erreur grave sur le plan factuel et sur le plan moral« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités