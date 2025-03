Israël en guerre : le nouveau chef d’état-major de Tsahal affirme que l’armée israélienne se prépare à reprendre les combats à Gaza et à vaincre le Hamas

Lors d’une réunion avec les chefs des conseils locaux des communautés frontalières de Gaza, le nouveau chef d’état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a déclaré que l’armée israélienne se prépare à reprendre les combats dans la bande de Gaza.

« Nous devons vaincre le Hamas. Nous nous préparons également à reprendre les combats. Les otages sont notre priorité absolue« , a affirmé Eyal Zamir.

Au cours de la réunion, le nouveau chef d’état-major s’est entretenu avec les chefs des autorités, les a remerciés pour leur importante coopération et a souligné l’engagement de Tsahal en faveur de la sécurité régionale, du rétablissement de la confiance, de l’élimination du Hamas et du retour des otages.

Hier, après sa prise de fonction, Eyal Zamir a souligné, lors de son premier discours, l’immense responsabilité de diriger l’armée après les événements du 7 octobre, tout en reconnaissant les erreurs du passé et la détermination à garantir que l’armée israélienne réussisse ses missions.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités