Israël en guerre : le président égyptien et le roi de Jordanie accusent Israël d’infliger « une punition collective » aux habitants de Gaza

Selon un communiqué du palais royal jordanien, le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, et le roi Abdallah II de Jordanie ont condamné « la politique de punition collective israélienne à travers le siège, la faim imposée et le déplacement forcé des habitants de gaza », lors d’une réunion qui a eu lieu aujourd’hui entre les deux dirigeants au Caire.

Les deux chefs d’États arabes ont également demandé l’arrêt « immédiat » du conflit dans la bande de Gaza et ont partagé leur inquiétude en affirmant « qu’une catastrophe régionale » est possible en cas de « propagation du conflit« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités