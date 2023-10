Israël en guerre : des milices terroristes alliés à l’Iran pourraient attaquer Israël sur tous les fronts

Le New York qui se base sur les informations d’un média iranien, a révélé qu’une attaque contre Israël venant d’autre zone que de Gaza, pourrait être possible.

Le média iranien se base sur des déclarations de l’ayatollah Ali Khamenei qui a affirmé que si la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit, « personne n’arrêtera les forces de la résistance« .

Le dirigeant de la République islamique d’Iran indique que le Hezbollah attaquera depuis le nord, les milices pro-iraniennes en Irak et en Syrie attaqueront depuis l’est et les houthis du Yemen attaqueront depuis le sud.

Ali Khamenei explique également que les forces de la résistance coordonneront l’attaque contre Israël avec des missiles et des drones dans le but de créer un siège de tous les côtés.

Le média iranien dévoile aussi que des milices terroristes irakiennes ont déjà pris position du Golan aux côtés des autres milices syriennes. Le média iranien ajoute également que « ces opérations pourraient avoir lieu dans les prochains jours si l’appel d’Ali Khamenei à cesser les attaques contre Gaza ne reçoit pas de réponse« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités