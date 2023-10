Israël en guerre : le premier ministre britannique fustige « l’attaque innommable » du Hamas lors de sa visite de solidarité en Israël

Rishi Sunak, le premier ministre britannique, a qualifié « d’innommable » l’attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien, survenue la semaine dernière, à son arrivée ce matin en Israël pour une visite de solidarité.

« Je pleure avec vous et je me tiens avec vous contre le fléau qu’est le terrorisme. Aujourd’hui et pour toujours », a également écrit le dirigeant britannique sur son compte X (anciennement Twitter).

Lors de sa visite, Rishi Sunak s’est entretenu avec le président de l’État d’Israël, Isaac Herzog. Le premier ministre britannique a aussi rencontré son homologue israélien, Benjamin Netanyahu, lors d’une réunion à Jérusalem.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités