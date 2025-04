Israël en guerre : l’Égypte propose un nouvel accord de cessez-le-feu à Gaza qui inclut la libération de tous les otages et une trêve de cinq à sept ans entre Israël et le Hamas

Selon les informations de la chaîne saoudienne Asharq News, qui se base sur les dires de sources proches du dossier, L’Égypte aurait préparé une nouvelle proposition d’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, pour qui devrait être présentée à Israël et au Hamas d’ici la fin de la semaine.

Les sources ont informé que cette nouvelle proposition a été préparée par l’Égypte en consultation et en coordination avec le Qatar et l’administration américaine actuelle.

Ashrarq News précise que nouvelle proposition répondra aux demandes d’Israël et du Hamas de manière « équilibrée » et visera à établir une trêve à long terme entre les parties qui pourrait potentiellement durer entre cinq et sept ans. Pour assurer cette trêve entre les deux parties, l’accord impliquerait des garanties de la part des parties régionales et internationales pour « assurer le respect des obligations mutuelles ».

Les termes de cette proposition impliqueraient la libération de tous les otages israéliens détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, en échange d’un nombre mutuellement convenu de terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes qui seront libérés.

Le média saoudien indique également que cet accord serait « conditionné à un cessez-le-feu immédiat et complet, à un retrait complet des forces israéliennes de Gaza, au lancement du processus de reconstruction de Gaza et à la levée du blocus imposé depuis 2007 ». En échange, Israël s’attendrait à ce que le Hamas déclare son engagement à un cessez-le-feu de cinq ans et que le groupe terroriste n’ait plus le contrôle de la bande de Gaza.

Cette information d’Ashrarq News intervient après que le Jerusalem Post ait révélé hier qu’une délégation israélienne devrait partir dans les prochains jours pour entamer des négociations visant à faire avancer un accord de cessez-le-feu à Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités