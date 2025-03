Israël en guerre : les États-Unis et Israël envisagent de réinstaller les gazaouis au Soudan, en Somalie et en Syrie

Selon les informations de CBS News, qui se base sur les dires de trois sources proches du dossier, l’administration du président américain Donald Trump et l’État d’Israël ont approché les gouvernements du Soudan et de la Somalie, et se sont aussi intéressés à la Syrie, comme lieux potentiels pour réinstaller les civils palestiniens de la bande de Gaza après la guerre.

Plus précisément, le média américain précise que des responsables israéliens et américains ont communiqué avec le Soudan et la Somalie sur ce sujet. Les États-Unis ont également tenté de contacter le nouveau gouvernement intérimaire syrien par l’intermédiaire d’un interlocuteur tiers.

Néanmoins, un haut responsable syrien a déclaré à CBS News qu’il n’était pas au courant d’aucune démarche de la part d’Israël ou des États-Unis auprès de leur gouvernement concernant la réinstallation des Gazaouis. Dahir Hassan, ambassadeur de Somalie aux États-Unis, a aussi déclaré au média américain que « ni l’administration américaine ni les autorités israéliennes n’ont contacté le gouvernement somalien au sujet d’un éventuel projet de réinstallation de palestiniens en Somalie ».

Dahir Hassan a aussi exprimé sa crainte que « la diffusion de telles informations non vérifiées ne vienne alimenter la propagande de recrutement de groupes extrémistes comme Daech et Al-Shabaab, ce qui pourrait aggraver les problèmes de sécurité dans la région ».

Ces informations interviennent après que le président américain Donald Trump ait annoncé il y a un mois, lors d’une conférence de presse conjointe avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche, que les États-Unis prendront prochainement le contrôle de la bande de Gaza et évacueront la population gazaouie.

Donald Trump a ajouté qu’en prenant le contrôle de Gaza, les États-Unis créeront un développement économique qui fournira un « nombre illimité d’emplois et de logements à la population de la région » et qui pourrait faire de l’enclave palestinienne « la Riviera du Moyen-Orient« .

Suite à l’annonce du président américain, la chaîne israélienne N12 avait déjà informé que l’administration américaine envisageait trois zones potentielles pour accueillir les civils gazaouis : le Maroc, le Puntland et le Somaliland.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités