Israël en guerre : Israël se prépare à une riposte des Houthis sur le sol israélien après l’attaque américaine au Yémen

Selon les informations de la chaine israélienne N12, l’État d’Israël s’attend à ce que les milices terroristes Houthis attaquent le sol israélien, en représailles aux attaques aériennes américaines qui ont eu lieu ce week-end au Yémen contre le groupe terroriste mandaté par l’Iran.

N12 précise que la défense israélienne est désormais en état d’alerte maximale et que le commandement de la défense aérienne israélienne a relevé son niveau d’alerte au plus haut niveau possible.

Ces mesures de précautions importantes interviennent après l’offensive américaine contre les milices terroristes Houthis au Yémen qui ont débuté samedi. Le groupe terroriste yéménite a indiqué que 53 personnes ont péri durant les frappes aériennes américaines.

Les médias arabes ont rapporté que durant les attaques américaines, Abed al-Rab Jafraan, qui dirige l’équipe de sécurité du chef des milices Houthis, Abd-el-Malik al-Houthi, a été tué, ainsi que son cousin et ancien leader du groupe terroriste, Mohammed al-Houthi.

Hier, les Houthis ont affirmé avoir frappé le porte-avions USS Harry S. Truman, ainsi que d’autres navires de guerre américains déployés dans la région de la mer Rouge. Les États-Unis ont ensuite indiqué avoir abattu onze drones houthis, après que le groupe terroriste mandaté par l’Iran a annoncé avoir tenté d’attaquer le porte-avions américain.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités