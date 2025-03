Israël en guerre : Donald Trump aurait accepté le plan égyptien de reconstruction de Gaza sous deux conditions

Selon les informations de Sky News Arabia, qui se base sur les dires d’une source palestinienne, le président américain, Donald Trump, aurait accepté les termes du plan égyptien de reconstruction de la bande de Gaza.

Néanmoins, le président des États-Unis aurait posé deux conditions : le retrait du Hamas de la bande de Gaza et le désarmement de l’enclave palestinienne.

La source palestinienne a également indiqué à Sky News Arabia que l’administration de Donald Trump s’est renseignée auprès de l’Égypte sur sa capacité à faciliter l’expulsion du Hamas de Gaza.

La source a aussi ajouté que les États-Unis font pression sur le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour qu’il accepte une proposition prévoyant qu’un comité palestinien – soutenu par les pays arabes et la communauté internationale –qui gouvernerait la bande de Gaza.

Le plan égyptien, qui a été adopté il y a deux semaines par les dirigeants arabes au Caire, prévoit d’écarter le Hamas de l’enclave palestinienne en le remplaçant par des organismes intérimaires contrôlés par des états arabes, musulmans et occidentaux. Il couterait 53 millions de dollars.

Ce plan a été conçu par l’Égypte en opposition au plan de Donald Trump qui avait annoncé il y a un mois que les États-Unis prendront prochainement le contrôle de la bande de Gaza et évacueront la population gazaouie.

Plus précisément, selon le plan égyptien, une mission d’assistance à la gouvernance remplacerait le gouvernement dirigé par le Hamas à Gaza pour une période intérimaire non spécifiée et serait chargée de fournir l’aide humanitaire et de lancer la reconstruction de l’enclave palestinienne.

Après l’adoption de ce plan lors du sommet au Caire, Brian Hughes, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, avait déclaré que les États-Unis rejettent ce plan de reconstruction, affirmant qu’elle « ne tient pas compte du fait que Gaza est actuellement inhabitable et que les habitants ne peuvent pas vivre humainement dans un territoire couvert de débris et de munitions non explosées ».

Le ministère israélien des Affaires étrangères a aussi critiqué la déclaration du plan égyptien qui ne fait pas mentions des massacres du Hamas qui ont eu lieu le 7 octobre 2023.

Toutefois, Donald Trump envisagerait toujours son plan de déplacement de la population gazaouie : selon les informations de CBS News, le gouvernement du président américain Donald Trump et l’État d’Israël ont approché les gouvernements du Soudan et de la Somalie, et se sont aussi intéressés à la Syrie, comme lieux potentiels pour réinstaller les civils palestiniens de la bande de Gaza après la guerre.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités