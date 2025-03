Israël a effectué des frappes sur Gaza suite au refus du Hamas de libérer des otages.

Les frappes aériennes signalent un retour à la campagne militaire israélienne contre le Hamas, après l’instauration d’un cessez-le-feu le 19 janvier.

Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a pris fin, alors que les avions de chasse israéliens ont commencé à frapper la bande de Gaza, suite au refus du Hamas d’accepter des offres répétées d’accord concernant la prise d’otages, selon des responsables.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont lancé des attaques sur des cibles terroristes du Hamas dans toute la région de Gaza « afin d’atteindre les objectifs de guerre établis par les dirigeants politiques, incluant la libération de tous nos otages, qu’ils soient vivants ou décédés », a précisé le bureau du ministre de la Défense, Israël Katz, dans une lettre.

« Cette décision a été prise après que le Hamas a refusé à plusieurs reprises de libérer nos otages et a rejeté toutes les propositions présentées par l’envoyé du président américain, Steve Witkoff, ainsi que par les médiateurs », peut-on lire dans la lettre.

ARCHIVES : Vue des bâtiments démolis et des dégâts à Rafah, à Gaza

, après les frappes aériennes israéliennes.

(Photo d’Abed Zagout/Anadolu via Getty Images)

Israël prévoit d’intensifier ses actions militaires contre le Hamas dans un avenir proche, ont déclaré les autorités.

“Sous la direction de l’échelon politique, l’armée israélienne et le Shin Bet mènent des attaques ciblées contre les infrastructures terroristes du Hamas dans toute la bande de Gaza”, ont indiqué l’armée israélienne et le Shin Bet, le service de sécurité intérieure d’Israël, dans un communiqué conjoint.

L’armée israélienne a lancé une série de frappes préventives visant des commandants militaires de rang intermédiaire, ainsi que des responsables et des installations liées au Hamas, a déclaré un responsable israélien à Fox News. Cette offensive militaire se poursuivra autant que nécessaire et ira au-delà des simples frappes aériennes, a-t-il précisé.

Des dizaines de cibles ont été sélectionnées, en raison des intentions affichées du Hamas de perpétrer des attentats et de renforcer ses capacités militaires. Après une évaluation de la situation réalisée par le ministre de la Défense, Israël Katz, et les responsables de Tsahal, il a été décidé de ne pas ouvrir les écoles ni d’organiser d’activités éducatives dans la région de Gaza, ont indiqué les autorités.

Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a précisé que les frappes aériennes avaient été déclenchées suite au refus du Hamas de libérer les otages et de ses menaces à l’encontre des soldats de Tsahal et des communautés israéliennes.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu prononce un discours lors d’une cérémonie marquant l’anniversaire du calendrier hébreu de l’attaque du Hamas du 7 octobre de l’année dernière qui a déclenché la guerre en cours à Gaza, au cimetière militaire du mont Herzl à Jérusalem, le 27 octobre 2024. (Photo de GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)

“Ce soir, nous avons repris les combats à Gaza en raison du refus du Hamas de libérer les otages et de ses menaces contre Tsahal et les communautés israéliennes”, a déclaré Katz. “Si le Hamas ne libère pas tous les otages, les portes de l’enfer s’ouvriront à Gaza, et ses membres feront face à Tsahal avec une force qu’ils n’ont jamais connue auparavant.”

Il a également souligné qu’Israël “ne cessera pas de se battre tant que tous les otages ne seront pas rentrés et que tous les objectifs de la guerre ne seront pas atteints”.

Dans un communiqué, le Hamas a accusé Netanyahu “et l’occupation sioniste nazie” d’être pleinement responsables des conséquences de cette agression sur Gaza, ainsi que sur les civils innocents et le peuple palestinien assiégé, soumis à une guerre brutale et à une politique de famine systématique.

Le groupe terroriste a appelé les Nations Unies et le Conseil de sécurité à se réunir d’urgence pour adopter une résolution exigeant qu’Israël mette fin à ses opérations militaires et se retire complètement de Gaza, tout en demandant le soutien des nations musulmanes en faveur de la résistance palestinienne.

Le Hamas a insisté pour que les termes originaux de l’accord soient respectés, avec un retrait complet d’Israël de Gaza et la fin définitive de la guerre en échange de la libération des otages encore en vie.

Netanyahu a constamment affirmé qu’Israël ne mettrait pas fin à la guerre tant que les capacités gouvernementales et militaires du Hamas ne seraient pas anéanties.

Ces frappes interviennent après près de deux mois de cessez-le-feu, dans le cadre d’un conflit qui dure depuis 17 mois et au cours duquel plusieurs dizaines d’otages ont été libérés en échange de près de 2 000 prisonniers palestiniens.

Lundi, les forces israéliennes ont mené des frappes aériennes à Gaza, dans le sud du Liban et au sud de la Syrie. L’armée israélienne a indiqué que ces attaques visaient des terroristes en préparation d’attentats.

Israel Actualités Digital