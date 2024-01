Israël en guerre : les États-Unis et l’Europe font pression sur Israël pour qu’il achemine l’aide humanitaire à Gaza via le port d’Ashdod

Selon les informations du New York Times, des responsables américains, britanniques et européens font pression sur l’État d’Israël pour qu’il autorise l’aide humanitaire vers la bande de Gaza directement via le port d’Ashdod.

Plus précisément, les responsables occidentaux souhaitent que l’aide humanitaire soit transportée jusqu’au port d’Ashdod via Chypre et de là, elle sera acheminée vers la bande de Gaza par le passage de Kerem Shalom. Pour les responsables, cette solution pourrait atténuer la crise humanitaire en cours dans l’enclave palestinienne.

Le journal américain révèle également que le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, a insisté sur cette proposition lors des discussions qu’il a eu avec des responsables israéliens, lors de sa récente visite en Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités