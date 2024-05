Israël en guerre : les forces de Tsahal découvrent des armes stockées dans une école de l’UNRWA à Rafah

L’armée israélienne a annoncé aujourd’hui, dans un communiqué, que lors des opérations en cours à Rafah dans le sud de Gaza, les combattants de Tsahal ont localisé un stock d’armes stockées dans une école scolaire de l’UNRWA (l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient). Le complexe scolaire comprend aussi une mosquée et une clinique médicale.

Lors de fouilles, un explosif caché dans un tunnel sous une clinique civile a explosé sur les soldats de Tsahal, tuant les sergents-chefs Amir Galilove, Uri Bar Or et Ido Appel. Le décès des trois soldats a été confirmé hier par l’armée israélienne.

De nombreuses armes ont été découvertes au cours de l’opération, notamment des armes à feu, des grenades et des uniformes ennemis.

L’armée israélienne a également localisé une entrée menant à un vaste réseau de tunnels à l’intérieur des salles de classe de l’école.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 125 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités