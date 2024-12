Israël en guerre : l’État d’Israël va pousser les pays européens à reconnaitre les Houthis comme organisation terroriste

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a ordonné aujourd’hui aux missions diplomatiques israéliennes à travers l’Europe, y compris celles dans les États membres de l’UE et au Royaume-Uni, de faire pression sur les pays européens pour qu’ils reconnaissent les rebelles Houthis, comme organisation terroriste.

Gideon Sa’ar a souligné l’importance de cette directive dans un communiqué, affirmant que « les Houthis représentent une menace non seulement pour Israël, mais pour la région et le monde entier. La menace directe à la liberté de navigation sur l’une des routes maritimes les plus fréquentées au monde constitue un défi pour la communauté internationale et l’ordre mondial. La mesure la plus élémentaire et la plus fondamentale consiste à les désigner comme une organisation terroriste ».

Cette directive fait suite à une série d’attaques menées par les Houthis contre Israël la semaine dernière, notamment le lancement de missiles balistiques visant le centre d’Israël. Ces missiles ont frappé une école à Ramat Gan et un terrain près d’une aire de jeux à Jaffa.

Depuis le 7 octobre, les Houthis ont lancé une campagne agressive contre Israël, déployant des centaines de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones. Leurs dirigeants se sont publiquement engagés à poursuivre leurs efforts pour nuire à Israël et perturber la navigation maritime dans les mers occidentales, notamment la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb.

Le groupe rebelle a déjà été qualifié d’organisation terroriste par des pays comme les États-Unis, l’Arabie saoudite, la Malaisie, les Émirats arabes unis, l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités