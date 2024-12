Israël en guerre : Walmart suscite l’indignation en vendant des tee-shirts à l’effigie de Yahya Sinwar et Hassan Nasrallah

Walmart, la plus grande société de vente au détail au monde, est au centre d’une polémique après que l’organisation américaine StopAntisemitism a découvert que la société vend des t-shirts à l’effigie de l’ancien chef du Hamas, Yahya Sinwar, et de l’ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah.

« Walmart savez-vous que vous vendez des vêtements célébrant le terrorisme et la violence contre les Juifs ? C’est scandaleux, supprimez-les immédiatement« , a affirmé StopAntisemitism dans un post sur son compte X.

Suite à la controverse qui sévit sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont remarqué qu’il n’est plus possible de retrouver les pages de vente des t-shirts, les liens menant désormais à des pages d’erreur.

Pour autant, le géant de la vente au détail continue de proposer d’autres produits politiquement controversés et antisémites notamment des livres antisémites discutant du « lobby sioniste », qui, selon les textes, a poussé à la création d’Israël par ce qu’ils qualifient de « violations flagrantes du droit international » et de « déni des droits des Palestiniens« .

Un autre livre disponible intitulé, « Décoloniser la Palestine », examine ce que son résumé présente comme une lutte de libération contre ce qu’il appelle un « État colonial de peuplement ». La description du livre indique : « Malgré les prédictions des experts, le Hamas a continué à résister par les armes au régime colonial israélien« .

Contrairement aux tee-shirts, ces livres sont eux toujours disponible à la vente sur le site de Walmart.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités