Israël en guerre : l’ex-otage israélienne libérée, Hannah Katzir décède à l’âge de 76 ans

Le kibboutz Nir Oz a annoncé aujourd’hui le décès de l’ex-otage israélienne Hannah Katzir, âgée de 76 ans, libérée avec 50 autres otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne en novembre 2023.

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès d’Hannah Katzir, membre du kibboutz, d’une mémoire bénie, après une lutte prolongée contre des problèmes médicaux complexes après sa libération de captivité », a déclaré le kibboutz dans un communiqué.

Hannah Katzir a été enlevée dans la bande de Gaza au kibboutz Nir Oz le 7 octobre 2023 et a été libérée lors de l’accord de cessez-le-feu de novembre 2023. Son mari, Rami, a été assassiné lors du massacre.

Avant sa libération, le Jihad islamique palestinien avait affirmé qu’elle avait été tuée dans une frappe menée par l’armée de l’air israélienne alors qu’elle était détenue en captivité.

Sa fille, Carmit Palti-Katzir, avait indiqué en décembre dernier que sa mère était revenue de captivité « le cœur brisé et avec de graves problèmes cardiologiques, notamment le syndrome du cœur brisé ».

Environ deux semaines après sa libération, sa santé s’était considérablement détériorée et elle avait été hospitalisée dans un état critique. Sa fille avait révélé à l’époque qu’Hannah Katzir était revenue de Gaza avec de graves problèmes cardiaques.

Hannah Katzir avait raconté à sa famille les détails poignants de son enlèvement. Elle avait été emmenée à Gaza de manière violente, placée sur une moto et était tombée pendant le voyage. En chemin, ses ravisseurs lui avaient jeté des pierres et même des bonbons. À son arrivée, elle avait passé plusieurs jours seule.

« Maman était une épouse dévouée, une mère aimante et une femme qui incarnait l’amour pur. Son cœur n’a pas pu supporter la douleur insupportable depuis le 7 octobre. Chaque jour où nos proches restent en captivité met leur vie en danger. Nous devons agir maintenant pour obtenir un accord global afin de ramener nos 100 frères et sœurs », a déclaré Carmit Palti-Katzir, la fille d’Hannah Katzir, après son décès.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités